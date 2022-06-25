İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcaoba Mahallesi'nde H.A'nın evinde sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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