Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı - Son Dakika

Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 14 köyü birbirine bağlayan köprü, sel afetinde yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde sağanak yağış ile birlikte derelerde su taşkınları yaşandı. Çay ve dere üzerindeki köprülerin zarar gördüğü taşkında Taşköprü ilçesini Karapınar, Akçakese, Çatderesi, Garipoğlu, Boyalı, Ortaköy, Sarıseki, Üzüktaş, Yalak, Sarpun Süle, Koccuvaz, Kayadibi, Karaburun ve Göynük köyü yollarına ulaşımı sağlayan köprü sel nedeniyle yıkıldı.

Yolun ulaşıma açılabilmesi için yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor.