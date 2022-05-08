Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı

08.05.2022 10:56

Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldıKASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 14 köyü birbirine bağlayan köprü, sel afetinde yıkıldı.

Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 14 köyü birbirine bağlayan köprü, sel afetinde yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde sağanak yağış ile birlikte derelerde su taşkınları yaşandı. Çay ve dere üzerindeki köprülerin zarar gördüğü taşkında Taşköprü ilçesini Karapınar, Akçakese, Çatderesi, Garipoğlu, Boyalı, Ortaköy, Sarıseki, Üzüktaş, Yalak, Sarpun Süle, Koccuvaz, Kayadibi, Karaburun ve Göynük köyü yollarına ulaşımı sağlayan köprü sel nedeniyle yıkıldı.

Yolun ulaşıma açılabilmesi için yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı
Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı
Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 14 köyü birbirine bağlayan köprü selde yıkıldı - Son Dakika
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