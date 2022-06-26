Son dakika haberleri! Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı

26.06.2022 07:17
Son dakika haberleri! Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı

Son dakika haberleri: Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı 10 aylık bebeğin öldüğü, hamile kadın ile beraber toplam 7 kişinin yaralandığı kazada can pazarı Can pazarının yaşandığı kazada sürücü alkollü çıktı Denizli'de kavşakta çarpışıp sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen...

Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı

10 aylık bebeğin öldüğü, hamile kadın ile beraber toplam 7 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Can pazarının yaşandığı kazada sürücü alkollü çıktı

DENİZLİ - Denizli'de kavşakta çarpışıp sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 3'ü ayakta tedavi gören 7 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin K. idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F.B. (46), hamile olan Kumral Ö. ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can pazarı yaşandı

Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. ve Y. G. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. ve O.G. ise ayakta tedavi edildi. Can pazarının yaşandığı olayda sürçüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.'nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile beraber can pazarının yaşandığı olayda meraklı vatandaşlar ise balkonlara çıkarak o anları izledi, kimi ise kayıt altına aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Ö. ve yaya Ömer F.B.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Çarpışıp sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı - Son Dakika
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