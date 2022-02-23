Son dakika haber... Kilis'te özel harekat polisleri tatbikat yaptı - Son Dakika

Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 80 polisin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Duruca köyü atış alanında 80 özel harekat polisi ve 4 zırhlı taktik araç ile bir arazi tipi zırhlı aracın katılımıyla yaklaşık bir saat süren tatbikatta, polisler senaryo gereği belirlenen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Gerçek mühimmat ve sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta ekipler, kısa mesafede şüpheli şahısları etkisiz hale getirme, minibüs içerisinde rehin alınan yolcuların kurtarılması, meskun mahal operasyonu, arazi taktik, tabanca taktik, zırhlı araçlarla taktik atışları gibi teknikler sergiledi.

Ekipler, keskin nişancı, roket ve bomba atar atışlarıyla hedef bölgeyi yumuşatarak hedefi imha etti.

Tatbikatın sonunda bir keskin nişancı polis, dağın yamacındaki balonu vurarak Türk bayrağı açtı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından özel harekat polisleri dua ederek kurban kesti.

Tatbikatı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, emniyet müdür yardımcıları ve diğer ilgililer izledi.