Son dakika haber | Kızıltepe'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Kızıltepe'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

15.03.2022 10:29
Son dakika haber | Kızıltepe'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haber... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yapan polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yapan polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polis memuru Himmet Şahin (48), dün akşam izin gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Afyonkarahisar doğumlu Himmet Şahin'in cenazesinin defnedilmek üzere bugün memleketine gönderileceği öğrenildi. - MARDİN

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Polis Memuru, Kalp Krizi, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kızıltepe'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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