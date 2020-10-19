Son dakika haber... Koalisyon güçleri: "Irak ordusuna desteğimiz sürecek" - Son Dakika

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak ordusuna özellikle havadan sağlanan desteğin devam edeceğini vurgulayarak, "Irak ordusuna desteğimiz sürecek" dedi.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak ordusuna destek vermeye devam edecek. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, el-Araci'nin Irak ve Suriye'deki koalisyon güçlerinin komutan yardımcısı General Kevin Copsey'i kabul ettiği bildirildi. İkilinin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi ele aldığı belirtilen açıklamada, General Copsey'in Irak topraklarında Irak ordusunun yeterli askeri olmadığını ve koalisyon güçlerinin görevi sadece danışmanlık olduğunu vurguladığı aktarıldı. 2017 yılında ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın geriye kalan hücrelerini yok etmek için koalisyon güçlerinin desteğinin devam edeceğini vurgulayan Copsey, özellikle hava desteğine ve Irak ordusunun eğitimi konusunda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri Irak ordusuna destek için ülkeye gelmişti. Sayıları 5 bin ile 6 bin arası olduğu tahmin edilen askerlerin ülkeden çıkarılması için özellikle İran'a yakınlığı ile bilinen Şii taraflar hükümete baskı uyguluyor. - ERBİL