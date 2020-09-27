Son dakika haber: Köy köy dolaşıp çocuklara oyuncak dağıtıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Köy köy dolaşıp çocuklara oyuncak dağıtıyor

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da bir iş adamı, 45 yıl önceki çocukluk hayali olan proje ile miniklerin gönüllerini fethetti.

Son dakika haber: Köy köy dolaşıp çocuklara oyuncak dağıtıyor, System.String[]

Bursa'da bir iş adamı, 45 yıl önceki çocukluk hayali olan proje ile miniklerin gönüllerini fethetti. Köy köy gezen çocukların Muhsin abisi, karavanın doldurduğu oyuncaklarla küçüklerin yüzünü güldürüyor.

Bursa'da iş adamı Muhsin Şaşmaz, geleceğin teminatı olan çocukların yüzü gülsün diye, herkese örnek olacak bir projeye imza attı. 45 yıl önce çocukken köyünde hiç oyuncağı olmadığı için karpuz kabuklarından oyuncak tasarlayan Şaşmaz, şimdilerde köy köy gezerek karavanına doldurduğu oyuncakları çocuklara dağıtıyor. Zamanında durumları olmadığı için oyuncak ile hiç oynamadan büyüyen ve o günlerde kendi kendine 'büyüyünce imkanım olursa çocuklara oyuncak dağıtacağım' diye söz veren adamı Muhsin Şaşmaz, şimdilerde bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. "Oyuncaklar Muhsin abiden" diye bir karavan tasarlayan Şaşmaz, "Oyuncaksız çocuk kalmasın" sloganı ile karavana doldurduğu yüzlerce oyuncakla mahalle mahalle, köy köy dolaşmaya başladı.

Bursa'nın 17 ilçesi, bine yakın mahalle ve köyünü gezmeyi hedefleyen Muhsin Şaşmaz, son olarak Bursa'nın Harmancık ilçesindeki köy çocuklarını sevindirdi. Kamyonetinin arkasına bağladığı karavan ile köy meydanına veya okul bahçesine gelen Şaşmaz'ı gören çocuklar heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Yeni yürümeye başlayanından ilkokula gidenine kadar birçok çocuk, televizyonda veya başka bir yerde gördüğü oyuncaklardan almanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklara kendi elleriyle oyuncakları hediye eden Şaşmaz, yaşadığı mutluluğu tarif etmenin imkansız olduğunu dile getirdi. Çocukların yaşadığı mutluluğun gözlerinden okunduğunu belirten Şaşmaz, "Ben küçükken, 45 sene önce köyde oyuncak diye karpuz kabuğuna ip bağlayıp gezerdik. Hatta köy sokaklarında koşarken, toz çıksın trafik olduğu anlaşılsın diye ayağımızı yere sürterdik. Hiçbir arkadaşımın oyuncağı yoktu. Dolayısıyla biz hep bir oyuncakçı gelsin, bize oyuncak dağıtsın diye düşünürdük. Ama olmadı. İşte o gün 'Eğer bir gün maddi durumum iyi olursa, Allah bana nasip ederse çocuklara oyuncak dağıtacağım' diye hayal kurardım. Bugünde bize bunu gerçekleştirmek nasip oldu. Karavanı tasarlayıp köylerdeki çocuklara oyuncak dağıtmak için yollara çıktık. Bu projeyle çocuklarımızın hayatına dokunmak, onları geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çocuklar, güzel Türkiye'nin geleceği ve teminatıdır. Bu anlamda, üstümüze düşen sosyal sorumluluğu da yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Dünyada sadece Türkiye'de çocuklar için bir bayram olduğunu hatırlatan Şaşmaz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece benim güzel ülkemde var. Türkiye'deki diğer iş insanlarına da buradan çağrıda bulunuyorum. Projemizi istedikleri zaman paylaşabiliriz. Gereken desteği ve tecrübelerimizi aktarabiliriz. Oyuncaksız çocuk kalmasın. Çocuklar gülerse dünya güler. Unutulmamalıdır ki, dünyaya barış çocuklarla gelecektir" diye konuştu.

Önce kırsalda bu projeyi başlattıklarını belirten Şaşmaz, "Buradaki çocukların daha çok ihtiyacının olduğunu düşündük. Çocukları sevindirip onları güldürdüğümüz de daha çok mutlu olduğumuzu gördük. Ne kadar doğru bir projeye imza attığımızı görüyoruz. O kadar yol gidiyoruz. Ancak hiçbir yorgunluğumuz kalmıyor. Güzel ülkemde oyuncaksız çocuk kalmasın istiyoruz. Yaklaşık 2 ay önce projemize başladık. Şu ana kadar 50'nin üzerinde köyü dolaştık. Köy meydanlarında muhtar arkadaşlarımızın da yardımı alarak çocukları sevindiriyoruz. Yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ettik. Bursa'nın 17 ilçesindeki bütün köylerde çocuklarla buluşmak istiyoruz. Tabii bu mutluluğun Bursa ile biteceğini sanmıyorum. Çok önemli olan bu projeye diğer vilayetlerin de destek olacağına inanıyorum" diye duygularını ifade etti.

Çocukları için yapılan oyuncak dağıtımının çok güzel olduğunu dile getiren aileler ise, "Allah razı olsun, çocuklarımızı sevindirdiniz. Durumu iyi olmayan bazı anne ve babalar çocuklarına pek oyuncak alamıyor" dedi.

Karavanı gördüklerinde heyecandan yerlerinde duramayan çocuklar, "Karavanı gördüğümüzde çok heyecanlandık. Biz oyuncak verdikleri için çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

İş Adamı, Oyuncak, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Köy köy dolaşıp çocuklara oyuncak dağıtıyor - Son Dakika

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