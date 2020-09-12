Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Gümüşhane'de kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 56 yaşındaki Mevlüde Urhan ve kızı Buse Nur Urhan Torul ilçesine bağlı Günay köyüne geldi. Tatil için memleketlerine gelen anne ve kızı kuşburnu toplamak için komşularıyla Körgöze mevkisine gitti. Kuşburnu topladıkları esnada yıldırımın düşmesi sonucu yere yığılan anne ve kızını gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşburnu toplarken yıldırımın düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden anne ve kızın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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