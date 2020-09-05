Son dakika haber! Liseli Mustafa, serinlemek için girdiği barajda boğuldu - Son Dakika

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde serinlemek için girdiği barajda boğulma tehlikesi geçirirken çevredekiler tarafından kurtarılan Mustafa Yıldırım (15), hastanede hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi Mustafa Yıldırım, önceki gün serinlemek için Paşalı Barajı'na girdi. Yıldırım, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girdi. Yıldırım, sudan çıkarılarak ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.