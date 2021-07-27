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Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika

Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

27.07.2021 23:32
Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı, System.String[]

İngiltere'nin Başkenti Londra'ya bağlı Lambeth Belediyesi'ne ait yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı gün yüzüne çıktı. 5 yaşındaki küçük çocuklarında olduğu ifade edilen Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Sorgulama raporuna göre, belediyenin istismarcılara karşı harekete geçmediği, cinsel istismar şüphelilerini soruşturmadığı ve çocukları bilerek bu duruma maruz bıraktığı belirtildi.

İngiltere'de Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Sorgulama (IICSA) raporuna göre, başkent Londra'nın güneyinde bulunan Lambeth Belediyesine bağlı yurtlarda yüzlerce çocuğun yıllardır cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

GERÇEK RAKAM RESMİ RAMALARDAN DAHA FAZLA

Raporda, 5 yaşın altındaki çocuklarda dahil olmak üzere Lambeth'de sadece 3 yurtla bağlantılı 700'den fazla cinsel istismar vakası bulunduğu, ancak gerçek rakamın resmi olarak kaydedilenden daha fazla olabileceği aktarıldı. Raporda ayrıca, belediyenin bakımı altındaki çocuklara, yurt personelleri tarafından yıllar boyunca zulüm ve cinsel istismar uygulanmasına belediyenin sesiz kaldığı ifade edildi.

"BELEDİYE ÇOCUKLARI BİLEREK BU DURUMA MARUZ BIRAKTI"

Raporda, "Belediyenin yurtlarda şiddet ve cinsel saldırının gelişmesine izin verdiği, bilinen istismarcılara karşı harekete geçmediği, cinsel istismar şüphelilerini soruşturmadığı ve çocukları bilerek bu duruma maruz bıraktığı" ifadelerine yer verildi.

6 PERSONEL İSTİSMARDAN HÜKÜM GİYDİ

Belediyenin yurdunda 40 yıldan fazla süredir çalışan bir kişinin istismar iddiaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı belirtilen raporda, 1994 ve 2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle 6 personelin hüküm giydiği belirtildi.

EN YÜKSEK İSTİSMAR VAKALARI SİYAHİ ÇOCUKLARDA

Lambeth'de 60'lı yılların sonlarından itibaren belediyeye bağlı 5 yurtta, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda çocuklara fiziksel ve cinsel istismarın "yaygın" olduğu aktarılan raporda, Shirley Oaks ve South Vale yurtlarının en yüksek istismar vakalarının tespit edildiği yurtlar olduğu belirterek, bu bölgelerdeki çocukların büyük çoğunluğunun siyahi olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, 1977'de Shirley Oaks yurdunun banyosunda bir çocuğun ölü bulunmasının ardından adli ekiplere bilgi verilmediği ortaya çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Lambeth Belediye Başkanı Claire Holland yaptığı açıklamada, "Lambeth Belediyesi, istismar ve ihmal mağdurlarına en içten özürlerini yeniden ifade etmek istiyor. Belediye, çocukların bakımından ve korunmasından sorumluydu, ancak başarısız oldu ve bunun sonuçları derin oldu. Belediye yaşananlar için derinden üzgün" dedi.

Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Cinsel İstismar, England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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