Son dakika haber... Meksika'da eski Savunma Bakanı Cienfuegos, ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından aklandı - Son Dakika

Meksika Başsavcılığının, delil elde etmenin olanaksızlığını öne sürerek davayı teknik gerekçelerle reddetmek yerine, eski Bakanı soruşturmayı mahkemeye taşımadan aklamayı tercih etmesi dikkati çekti.

Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018'de savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos, söz konusu dönemde "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Meksika Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Cienfuegos'un ABD'de suçlamaları çürütecek kanıtları sunduğunu, bu çerçevede suçlamaların düşürüldüğünü bildirdi.

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