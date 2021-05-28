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AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK - Son Dakika

AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK

28.05.2021 13:49

AĞRI'da, yeğeni Leyla Aydemir'i (4) öldürdüğü iddia edilen amcası Yusuf Aydemir, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezasının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

AĞRI'da, yeğeni Leyla Aydemir'i (4) öldürdüğü iddia edilen amcası Yusuf Aydemir, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezasının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Cezaevinde 15 ay boşuna yattığını savunan Aydemir, beraatini istedi. Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç da eline ses kaydı geçtiğini, bu kaydın araştırılıp, arama- kurtarma çalışmalarına katılan AFAD üyelerinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Duruşma, ses kaydıyla ilgili araştırma yapılması için 8 Ekim'e ertelendi.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu. Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

MAHKEMENİN BOZMA GEREKÇESİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yusuf Aydemir ile ilgili karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verildi. Bozma gerekçesi, gerçek fail veya faillerin tespitinde gereğinin yapılması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın mahkumiyetinin kararlaştırılması olarak gösterildi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞI'NDAN İTİRAZ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderilen başsavcılığın itiraz dilekçesinde, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu bildirildi. Yusuf Aydemir ile maktulün babası arasında uzun zamandır husumet bulunduğunun, bunun gizli tanıklar ile tüm dosya kapsamındaki taraf ve tanık ifadelerinden anlaşıldığının vurgulandığı itiraz dilekçesinde; dava dosyasındaki tanık ve gizli tanık beyanlarının birbirini doğruladığı, maktulün son olarak sanık tarafından kaçırıldığının ve akabinde öldürüldüğünün anlaşıldığı ileri sürüldü.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi kararında, "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin istinaf incelenmesi sonucu 21 Aralık 2020 tarih, 2020/2803 Esas ve 2020/2781 Karar sayılı bozma hükmü kararı ile birlikte sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen itirazın 'reddine', kararın itiraz edene Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce tebliğine, dosyanın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesine iadesine, dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 5271 sayılı CMK'nın 271'inci maddesi gereğince kesin olmak üzere, 24 Aralık 2020'de oy birliğiyle karar verildi" denildi.

LEYLA'NIN AMCASI: 15 AY BOŞU BOŞUNA YATTIM

Türkiye'nin yakından takip ettiği Leyla Aydemir davası, bugün Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. İlk duruşmaya tutuksuz sanıklar Yusuf Aydemir, Musa Aydemir, Mehmet Ali Aydemir, Ayşe Artam, Hatun Dursun, Besim Dursun ve Yıldırım Artam katıldı. İlk kararın bozulma nedeninin okunduğu duruşmada Ağrı Barosu, mahkemeye katılmak için müracaatta bulundu. Leyla Aydemir'in anne ve babasının yer almadığı duruşmada söz alan sanıklardan, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, beraatini istedi. Aydemir, "15 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Leyla benim ciğerimdir, yeğenimdir. Olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

'ÖLÜ BULUNACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç'un "Taziye evine gittikten sonra Leyla'yı en son nerede gördün?" sorusuna Yusuf Aydemir, "Leyla'yı ilk evden çıkarken gördüm. Annemin evinin önündeki babasının arabasının etrafında oynuyorlardı. Ondan sonra da görmedim. Bundan 10- 15 dakika sonra ağabeyi Nihat Aydemir'le bayramlaştım. Ondan sonra da Leyla'nın kaybolduğunu öğrendik. Ben çocuğun canlı bulunacağını düşünüyordum. Derede ölü bulunacağını hiç düşünmemiştim. Başka diyeceğim yoktur. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini istedi.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE CİNSEL İSTİSMAR YOK

Aydemir ailesinin avukatı Tunç, davayla ilgili kamuoyunda ortaya çıkan cinsel istismar iddialarıyla ilgili mahkeme heyetinden açıklama istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu raporlarına baktıklarında böyle bir durum olmadığının yazılı olduğunu bildirdi.

AVUKAT: SES KAYDI ARAŞTIRILSIN, AFAD ÜYELERİ DİNLENSİN

Avukat Erdoğan Tunç ayrıca eline ses kaydı geçtiğini, bu kaydın araştırılıp, AFAD üyelerinin de tanık olarak dinlenmesini istedi. Tunç, "Elime geçen ses kaydında, arama- kurtarma çalışmaları sırasında bir AFAD üyesinin olaya kısmen şahit olduğu hatta telefona çektiği iddiası var. Bu iddianın araştırılmasını ve AFAD üyelerinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verip, ses kaydıyla ilgili araştırma yapılması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.

AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK
AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ceza Dairesi, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI MİNİK LEYLA'NIN DAVASINDA, AVUKATIN ELİNE GEÇEN SES KAYDI İNCELENECEK - Son Dakika


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