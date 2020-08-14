Son dakika haber! Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gözlükule Mahallesi Kleopatra Kapısı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Kaya'nın (22) kullandığı motosiklet ile Alper Döngül (21) idaresindeki 33 NBE 99 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uğur Kaya, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Motosiklet arkasında bulunan Aziz Doh, kamyonet sürücüsü Alper Döngül ile kamyonette yolcu olan Mehmet Döngül hafif yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN