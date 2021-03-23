RUTİN TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE YATIRILAN MEHMET ALİ ERBİL: 16 ŞİŞE SERUM ALIYORUM - Son Dakika

RUTİN TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE YATIRILAN MEHMET ALİ ERBİL: 16 ŞİŞE SERUM ALIYORUM
23.03.2021 12:49
UZUN yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı.
UZUN yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "'16 şişe serum alıyorum' dedi.
Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor. Erbil, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evine çıkmıştı. Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için yine hastaneye yatırıldı. Tedavisi öncesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, '16 şişe serum alıyorum.' dedi.
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