Son dakika haber: Rüzgarın hakim olduğu ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, ormanlık alanda başlayarak rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Bozkurt ilçesi Çamdibi mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sert esen rüzgar sebebiyle yangın söndürme helikopteri sık sık oluşan türbülans sebebiyle güçlük çekerken orman ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. - DENİZLİ