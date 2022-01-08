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Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın özel ekibince yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın özel ekibince yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

08.01.2022 19:32
Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın özel ekibince yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gözaltına alınan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gözaltına alınan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bazı mahallelerdeki kablo hırsızlıklarının tespitine yönelik özel ekip kurdu.

Y.K. ve A.K'nin 34 plakalı araçla kablo hırsızlığı için ilçeye geldikleri yönünde bilgi alan özel ekip harekete geçti.

Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, araçla kaçmaya başladı.

Güzergahtaki diğer ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada kamu kurumlarınca kullanılan tabela ve personel yeleği, baret ile 70 metre kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Salıpazarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın özel ekibince yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın özel ekibince yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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