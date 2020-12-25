Son dakika haber! "Sanayi kenti"nde 777 milyon liralık yatırım "tamamlama vizesi" aldı - Son Dakika

Son dakika haber! "Sanayi kenti"nde 777 milyon liralık yatırım "tamamlama vizesi" aldı

25.12.2020 11:03
Son dakika haber!

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak-ekim döneminde Kocaeli'deki 777 milyon 410 bin lira tutarındaki yatırıma, "tamamlama vizesi" verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak-ekim döneminde Kocaeli'deki 777 milyon 410 bin lira tutarındaki yatırıma, "tamamlama vizesi" verildi.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ini barındıran Kocaeli'nin ülke ekonomisine sağladığı katkı, hayata geçirilen yeni yatırımlarla büyüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, yılın 10 ayında Kocaeli'de 58 projeye tamamlama vizesi verildi. Sabit yatırım tutarı 777 milyon 410 bin lirayı bulan projelerle 2 bin 393 kişi iş sahibi oldu.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 26'sını "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Tamamlanan projeler ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşurken, geri dönüşüm, eğitim ve sağlık sektörlerinde de önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

Lastik sektöründe 150 milyon liralık yatırım

Söz konusu projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı yabancı sermayeli lastik firmasının 150 milyon 896 bin liralık yatırımı aldı. Araç iç ve dış lastiği imalatına yönelik bu projeyle 25 kişi istihdam edildi.

Çelik döküm firması tarafından Dilovası'nda 97 milyon 632 bin liralık yatırımla hayata geçirilen proje ikinci sırada yer aldı. İşletmeye geçen bu yatırım 345 kişiye iş imkanı sağladı.

Çimento sektöründe faaliyet gösteren firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Çimento, kireç ve alçı imalatına yönelik 57 milyon 978 bin liralık yatırımın devreye alınmasıyla 16 kişi iş sahibi oldu.

Su kaydırakları üreten firmadan 350 kişilik istihdam

Su kaydırakları ve su parkları tasarım, üretim ve montajı yapan firma tarafından gerçekleştirilen proje ise en fazla istihdam sağlayan yatırım oldu. Firmanın işletmeye geçen 31 milyon 426 bin liralık yatırımıyla 350 kişi işe yerleşti.

Küresel teknoloji şirketi tarafından Dilovası'nda komple yeni yatırım olarak hayata geçirilen tesis de dikkati çeken projeler arasında yer aldı. Elektrik motoru, jeneratör ve transformatör imalatına yönelik 42 milyon 181 bin liralık yatırım gerçekleştiren firma 80 kişiyi istihdam etti.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmanın plastik ürünleri imalatına yönelik yatırımı, ocak-ekim döneminde tamamlama vizesi verilenler arasında en hızlı bitirilen yatırım oldu. Yatırım teşvik belgesi Ocak 2019'da imzalanan firma, Ağustos 2020'de yatırım tamamlama vizesini aldı.

Yatırım, Kocaeli, Ekim, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! 'Sanayi kenti'nde 777 milyon liralık yatırım 'tamamlama vizesi' aldı - Son Dakika Ekonomi


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