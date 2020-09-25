Son dakika haber: Şanlıurfa'da motosikletli polis timlerine taze kan - Son Dakika

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 33 polis, motosikletli timlere katıldı.

Motosikletli Polis Timler Amirliği bahçesinde düzenlenen tören, kurban kesilmesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kursu başarıyla tamamlayarak motosikletli timde göreve başlayan 33 polise hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Motosikletli polis timlerinin, iyi insanların dostu, düşmanların ise korkulu rüyası olduğunu anlatan Erin, şöyle konuştu:

"Emniyet teşkilatı ve kardeş teşkilat olan jandarma teşkilatı ile birlikte özellikle son 3-4 yılda Şanlıurfa'nın yaşadığı olağanüstü dönemde 15 Temmuz dahil olmak üzere sizler son derece başarılı ve onurlu bir mücadele ortaya koydunuz. Vatandaşlarımıza güven veriyorsunuz. Teröriste, tefeciye, uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara ne kadar sert yüzümüzü gösteriyorsak öbür tarafta mağdur, mazlum, devletle milletle problemi olmayan vatandaşlarımıza şefkatle, sevgiyle ve merhametle yaklaşacağız. Bu kursu tamamlayan 33 polisimizi tebrik ediyor, kazadan beladan uzak görevler diliyorum."

Konuşmaların ardından kursları tamamlayan 33 polis memuru, görev yerlerine hareket etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve ilgililer katıldı.