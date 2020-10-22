Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu - Son Dakika

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Mengi'nin kullandığı 63 S 0659 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı. Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok