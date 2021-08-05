Son dakika haber! Saraykent'te mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yardım - Son Dakika

Yozgat'ta Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, oyuncak, giysi ve battaniye yardımı yapıldı.

Tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret eden dernek üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan yardımlara destek veren Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çocukları tıraş etti.

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, AA muhabirine, mevsimlik tarım işçilerinin memleketlerinden yüzlerce kilometre uzakta, zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

Dinçsoy, aileleriyle birlikte yaşayan çocukları mutlu etmek, sevindirmek için Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ile çalışma yaptıklarını anlatarak, "Çocuklarımıza kıyafet, oyuncak, battaniye, bebek bezi ve gıda yardımında bulunduk. Bu yardımları yapmamıza vesile olan bütün hayırseverlerimize ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal da hayırseverlerin yardımlarını yerine ulaştırmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Öte yandan, Ozan beldesinde de engelli bir vatandaşa akülü engelli aracı hediye edildi.