Son dakika haber: Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç, baba ocağı Tekirdağ'da cenaze namazı kılınarak, son yolculuğuna uğurlandı.
Nusaybin'de silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç, Karaağaç Mahallesi tören alanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugayı Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, siyasi parti temsilcileri, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Sağdıç'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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