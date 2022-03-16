Son dakika haber! Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

16.03.2022 12:34
Son dakika haber! Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haber: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKP/C'li teröristi övdüğü ve İslamiyete yönelik küfürlü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKP/C'li teröristi övdüğü ve İslamiyete yönelik küfürlü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformları Twitter'da ve Facebbok'ta "Furkan Deniz Talu" rumuzunu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımları incelendi.

Twitter'daki paylaşımlarında Müslümanlar, Hz. Muhammed ve camiler hakkında küfürlü ifadeler kullandığı tespit edilen şüphelinin Facebook hesabından ise, DHKP/C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden Şafak Yayla'nın fotoğrafını "Seni çok seviyoruz Şafak" yorumuyla paylaştığı belirlendi.

Savcılıkça, paylaşımlarındaki ifadeleri "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını oluşturduğu tespit edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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Mehmet Selim Kiraz, Medya, Savcı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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