Son dakika haber: Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte köyü ve Aşağı Subaşı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte köyü ve Aşağı Subaşı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte köyü ve Aşağı Subaşı köyü bugün itibariyle İlçe Hıfssızzıha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları'nın karşılayacağı bildirildi.



Yıldızeli, Subaşı, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:22 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

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