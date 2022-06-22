Son dakika haberleri: Polis adayları mezun oldu

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezindeki mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Ziya Polat, mezun olan polis adaylarını tebrik etti.

Polis adaylarına seslenen Polat, "Şu an dünyanın dört bir tarafında bu millet için dünyaya adaleti sağlamak için mücadele eden kardeşlerimiz, ağabeyleriniz var. Bizler de aynı yolda büyüklerimizin yolunda ilerleyeceğiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun." dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinden sonra 794 polis adayı yemin etti.