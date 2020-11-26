Son dakika haber: Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

26.11.2020 17:23
Son dakika haber: Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberler... Trabzon'da piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte para ile alışverişe teşebbüs eden kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda, içerisinde A.B, M.B. ve C.K'nin bulunduğu araç durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 99 adet 50 ve 100 liralık banknotlar halinde 9 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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