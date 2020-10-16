Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı - Son Dakika

Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı
16.10.2020 13:22
Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti Bağcılar'da trafik ışıklarında araçların cam silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, nakliye kamyonunu altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı
Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti
İSTANBUL - Bağcılar'da trafik ışıklarında araçların cam silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, nakliye kamyonunu altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Çiftlik Mahallesi'nde yaşandı. Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk bir nakliye kamyonunun altında kaldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, minik çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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