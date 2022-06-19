Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi

19.06.2022 13:54
Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi

Son dakika haberine göre TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen ve teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 6 sığınak imha edildi.

TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen ve teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 6 sığınak imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor. Hozat ilçesinde sarp ve ormanlık alan olan Ali Boğazı kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının da desteğiyle yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 5 kilo patlayıcı madde, çeşitli tüfeklere ait 927 fişek, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2'si gece görüşü olmak üzere 4 dürbün, 2100 metre elektrik kablosu, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, 1 uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar, diğer malzemelerle imha edildi.


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Tunceli'de 6 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de 6 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi - Son Dakika

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