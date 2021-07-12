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Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası

12.07.2021 12:16
Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası, System.String[]

Son dakika haber... Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı çıktı.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı çıktı.

Eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Kraliyet ailesinden Şerif Hasan bin Zeyd'in tutuklu yargılandığı ve kamuoyunda "fitne davası" olarak bilinen davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen davada askeri hakim Muvaffak el-Musaid, yaşananları, "ülkedeki mevcut rejimi hedef alan bir suç projesi" olarak nitelendirdi.

Mahkeme, sanıklar Avadallah ve Bin Zeyd'in "toplumun emniyet ve güvenliğini tehlikeye atacak ve isyana yol açacak eylemlerde bulunma" ve "ülkedeki siyasi rejime karşı kışkırtma" suçlarının sabit olduğuna karar vererek sanıkları on beşer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ürdün kanunlarına göre mahkemenin kararı 30 gün içinde temyize götürülebiliyor.

Bugün yedinci duruşması yapılan dava 21 Haziran'da görülmeye başlanmıştı. Mahkeme 1 Temmuz'da davayla ilgili olarak, bazı prenslerin tanıklık için çağrılması talebini reddetmişti.

Son olarak ABD medyasında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın, başkent Amman'a yetkililer göndererek Basim Avadalah'ın serbest bırakılması için Ürdün'e baskı yapmaya çalıştığı yazılmıştı.??????? Avadallah'ın Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD olmak üzere üç vatandaşlığı bulunuyor.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Darbe Girişimi, Nisan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası - Son Dakika


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