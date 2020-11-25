Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ziyaret etti.

Vali Doruk, ziyaretlerde ilgililerden bilgi alarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını gerçekleştiren görevlileri tebrik ederek, önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin çok üzücü olduğunu ifade eden Doruk, kentte kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Vali Doruk'un ziyaretlerinde, Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç hazır bulundu.