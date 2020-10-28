Son dakika haber... Van'da PKK'ya darbe - Son Dakika

Son dakika haber... Van'da PKK'ya darbe
28.10.2020 21:44
Son dakika haberi: VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği 'Yıldırım 10' operasyonunda, nişancı tüfeği, mühimmat, el yapımında kullanılan patlayacılar ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği 'Yıldırım 10' operasyonunda, nişancı tüfeği, mühimmat, el yapımında kullanılan patlayacılar ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesi kırsalında 'Yıldırım 10' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 1 zagros/şiyar-1 keskin nişancı tüfeği, bu tüfeği ait fişek, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilo C4 patlayıcı, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.
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