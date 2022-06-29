Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü

29.06.2022 15:58
Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Yemen'in Aden kentinde ülkenin güneyindeki Lahc kentinin Emniyet Müdürü Salih Es-Seyyid'in aracına bomba tuzaklı bir araçla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Aden kentinde ülkenin güneyindeki Lahc kentinin Emniyet Müdürü Salih Es-Seyyid'in aracına bomba tuzaklı bir araçla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Lahc Emniyet Müdürü Seyyid'e, Aden kentinin Hur Mekser Mahallesinde Aden Havaalanına giden yolda bomba tuzaklanmış araçla suikast düzenlendi.

Seyyid'in sağ kurtulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre beraberindeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olayda yaralıların da olduğu belirtildi.

Yemen hükumetinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükumetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükumeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika

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