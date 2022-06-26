Samsun'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki O.F.Y. yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: 17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika