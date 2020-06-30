Son dakika haberi! 4 gün sonra İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! 4 gün sonra İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı

Bir son dakika haberine göre 4 gün sonra İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı Giresun'un Bulancak ilçesinde dört gündür aranan küçük kızın bulunan cesedinde kıyafetleri olduğu gibi duruyordu Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

4 gün sonra İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde dört gündür aranan küçük kızın bulunan cesedinde kıyafetleri olduğu gibi duruyordu

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

İlçenin İcilli köyünde 4 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Türsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Evinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Adaköy Deresi'nde bulunan İkra Nur Tirsi'yi aramak için ilk günden itibaren Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE yoğun bir çaba harcanmıştı. Evin yakınlarından itibaren genişletilerek yapılan arama çalışmaları sonucunda Adaköy Deresi'nde İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.

Cesedin üzerinde kıyafetleri duruyordu

Olay yerinde Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı ilk incelemenin ardından İkra Nur Tirsi'nin cesedi Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ise İkra Nur Tirsi'nin elbiselerinin hatta kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu öğrenildi. Tirsi'nin cesedin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü üzerinde duruluyor.

İkra Nur Tirsi'nin ölü olarak bulunmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten köylüler ise, "Bizim köyümüzde asla böyle bir olay yaşanmamıştı. Bu olay hepimizi derinden üzdü. Büyük bir umutla sağlıklı bulunacağını beklerken, şok olduk. Bundan sonraki bizi teselli edecek tek şey kimin ya da kimlerin yaptığının ortaya çıkartılması olacaktır. Her kim yaptıysa en ağır şekilde cezanladırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bulancak, İkra Nur, Giresun, Adaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 4 gün sonra İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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