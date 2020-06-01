Son dakika haberi! Abana-Bozkurt arasında yol bakım çalışması - Son Dakika

Ekipler, çalışmalar süresince kara yolunu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Şarampol bakımı da yapan ekipler, buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla yolun il merkezine doğru olan kısmında çalışmalarını sürdürecek.

Yolun yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmında kış mevsimi nedeniyle hasar gören kısımları onaran ekipler, güzergahı bitümlü sıcak karışım malzeme ile kaplamaya başladı.

Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliği ekiplerince Abana ve Bozkurt arasındaki güzergahta bakım çalışması başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle