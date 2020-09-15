Adana'daki kuyumcu soygununun firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'daki kuyumcu soygununun firari şüphelisi yakalandı

Adana'daki kuyumcu soygununun firari şüphelisi yakalandıAdana'da, kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı (68) silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 5 altın yüzüğü alıp, kaçan ve polisin operasyonuyla yakalanan şüpheliler Hakan Özer (20), suç ortakları Alahattin Poyraz (19) ve Ali Poyraz'a (18)...

Adana'daki kuyumcu soygununun firari şüphelisi yakalandı

Adana'da, kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı (68) silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 5 altın yüzüğü alıp, kaçan ve polisin operasyonuyla yakalanan şüpheliler Hakan Özer (20), suç ortakları Alahattin Poyraz (19) ve Ali Poyraz'a (18) yardım ettiği öne sürülen firari şüpheli Metin Öncü (20) yakalandı.

Soygun, 7 Eylül günü, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve eldivenli 2 şüpheli, Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcuya girip, 'Bu bir soygundur' diye bağırdı. İkili, kendilerine direnen kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Ardından da tabancanın kabzasıyla camını kırdıkları tezgahtan 5 altın yüzük alıp, kaçtı. Çocuklarıyla kuyumcuda olan bazı kadın müşterilerin gözyaşı döktüğü soygun, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

PATENLE KIYAFET GETİRMİŞ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilk olarak soyguncuların kaçarken yol kenarına attıkları maske ve eldivenleri buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şüphelilerin aynı mahallede yaşadığı ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, soygunu yapanların Ali Poyraz, Alahattin Poyraz olduğunu, Hakan Özer isimli bir başka şüphelinin de soygunu gerçekleştirenlere patenle kıyafet getirdiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Soyguncuların olaydan sonra kıyafetlerini değiştirip evlerine gittiği, olay günü bir başka kuyumcuyu soymaktan son anda vazgeçtikleri belirlendi. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Soygun planını parkta yaptıklarını anlatarak, suçlarını itiraf eden Alahattin Poyraz, Ali Poyraz ve Hakan Özer sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Öte yandan soygunda şüphelilere yardım ettiği saptanan bir başka şüpheli Metin Öncü'nün yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, Öncü'yü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki saklandığı evinde kıskıvrak yakaladı. Metin Öncü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öncü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Adana'daki kuyumcu soygununun firari şüphelisi yakalandı

Ali Poyraz, Hakan Özer, Kuyumcu, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'daki kuyumcu soygununun firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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