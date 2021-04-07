Son dakika haberi! Aksaray'da jandarmadan anlamlı destek - Son Dakika

Son dakika haberi! Aksaray'da jandarmadan anlamlı destek

07.04.2021 10:53
Son dakika haberi! Aksaray'da jandarmadan anlamlı destek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi aileler için anlamlı bir kampanya gerçekleştirdi.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi aileler için anlamlı bir kampanya gerçekleştirdi.

Aksaray Merkez ve ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile jandarma sorumluluk bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlatılan kampanya kapsamında, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile içerisinde gıda malzemelerinden oluşan toplam 492 adet gıda kolisi hazırlandı.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç'ten SYDV ile birlikte yürütülen kampanya hakkında bilgi aldı.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileler için çok değerli, çok anlamlı bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Aydoğdu, hazırlanan 492 adet gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere jandarma tarafından ulaştırılacağını belirterek, İl jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ve Jandarma personellerini tebrik etti.

Vali Hamza Aydoğdu jandarmanın güvenliği sağladığı gibi halkın dertleri ile dertlenen çok kadim, şerefli ve onurlu bir kurum olduğunu vurguladı.

Jandarmanın başlattığı bu çalışma ve kampanya çok anlamlı

Vali Aydoğdu jandarma personellerinin kendi arasında başlattığı kampanyanın çok büyük anlam taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Al bayrağın altında bu güzel vatan parçasında el birliği ile sizin sayenizde insanlarımız evlerinde güvenle kalabiliyor. Türk milleti tarihten getirdiği misyon ile her zaman vatandaşının, fakir fukaranın garibanın yanında olmuştur. Jandarma güvenliği sağladığı gibi halkın dertleri ile dertlenen çok kadim, şerefli ve onurlu bir kurumumuzdur. Bugün burada bunu görmek bu duyguları burada yaşamak, insanların dertleri ile dertleşmek onların dertlerine çözüm bulmak onlara bu yardımları götürürken gözlerindeki mutluğu görmek cenabı Allah'ın herkese nasip edeceği duygu değildir. Hepinizi tebrik ediyorum."

Yardımlaşma ve dayanışmanın, başkasının derdine merhem olma geleneğinin başka hiçbir millette bulunmadığını ifade eden Vali Aydoğdu, "Bu duygu sadece necip Türk milletinin genetik yapısında vardır. Bizim tarihimizin bize yüklediği misyonda budur. Bu misyonu biz de bizden sonraki nesiller aracılığı ile kıyamete kadar aktaracağız. Lisani hal lisanı kavilden üstündür. Yeni yetişen gençliğe alfa kuşağı diyoruz. Gelecek 5 yıl içinde dünya nüfusunun 2 milyarı alfa nüfus konumunda olacak. Yani teknolojiyi çevrimiçi kullanan gençler. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kaybetmeyeceğimiz en önemli duygu insan sıcaklığı, insan samimiyeti. Bu da tamamen Türk milletinin genetik yapısında olan duygudur. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyor hepinizi yürekten kutluyorum."

Daha sonra yapılan duanın ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliğinde jandarma personeli ve STK'ların destekleri ile hazırlanan yardım malzemeleri, Jandarma sorumluluk bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Hamza Aydoğdu, Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Aksaray'da jandarmadan anlamlı destek - Son Dakika


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