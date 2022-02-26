Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu

26.02.2022 16:14
Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu

Gelen son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde yağmur ve eriyen kar suyu nedeniyle su seviyesi yükselmesi sonucu kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tırmıkla yakaladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde yağmur ve eriyen kar suyu nedeniyle su seviyesi yükselmesi sonucu kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tırmıkla yakaladı.

Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi ve renginin koyulaşması üzerine vatandaşlar, ırmak kenarına gelerek baygın halde kıyıya vuran balıkları elleriyle ve tırmıkla tutmaya başladı.

Polis ve zabıta ekipleri ise vatandaşlara nehir kenarından uzak durmaları ve balık tutmamaları için uyarıda bulundu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AA muhabirine, Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesinin daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle nehirde su seviyesinin yükselmesine hasret kaldıklarını belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 24 saatte yağan yağmur ve eriyen kar suları neticesinde debisinin artması özellikle iki konunun önemimi ortaya çıkardı. Biri, ırmak kenarında bulunan vatandaşlar tedbirsiz davranarak boğulma riskini artırmaktadır. Bir diğer konu ise kenara vuran balıkların vatandaşlar tarafından tutulması. Tutulan balıkların zehirli olma ihtimali var. Hepimizin tedbirli olmasında fayda vardır. Su seviyesinin aniden yükselmesi hem can güvenliğini riske edebilir hem de balıklardan dolayı gıda zehirlenmesi ortaya çıkabilir."

Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu
Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu
Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu
Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu

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Taşova, Amasya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Amasya'da su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu - Son Dakika


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