Son dakika haberi... BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletle giderken takibe aldığı, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabancayla öldürüp, yanındaki Hüseyin B.'yi yaralayan Besat Doğan (53), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'da cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan, geçen yıl 21 Mart'ta, motosikletteki, kendisinden boşanmak isteyen eşi Rabia Doğan ve Hüseyin B.'yi tabancayla vurup kaçtı. Rabia Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Hüseyin B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan Besat Doğan, polis tarafından yakalanırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili davanın karar duruşması görüldü. Besat Doğan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ve mağdur yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyip, cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi avukatları Canel Durak ve Dicle Demirel de eylemin kasıtlı işlendiğini vurgularken, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık avukatı Görkem Şener ise Besat Doğan'ın, eşi Rabia Doğan'a Hüseyin B. ile ilişkisine rağmen sahip çıktığını, tedavisi için hastanelere götürdüğünü savundu. Doğan'ın eşini öldürme kastının olmadığını söyleyen Şener, tahliye talep etti. Sanık Besat Doğan ise son sözünde öldürmeye niyetinin olmadığını öne sürerek, Takdir mahkemenindir dedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'tasarlayarak öldürme' suçunun oluşmadığına karar vererek, sanık Besat Doğan'ı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.