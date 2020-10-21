Son dakika haberi... Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un ölümüne ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un ölümüne ilişkin dava karara bağlandı

21.10.2020 16:59
Son dakika haberi... Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un ölümüne ilişkin dava karara bağlandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Gozal Damirov, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Gozal Damirov, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gozal Damirov ve tutuksuz sanık Barış Aslan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Etimad İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da hazır bulundu.

İlyas İsmayilov, sanık Damirov'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ahirette de şikayetim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Müştekilerin avukatı Rövşen Zarbalıyev, sanık Gozal Damirov'un tahrik indirimlerinden yararlanmak için yalan söylediğini ve tüm tanık anlatımlarından da bu durumun ortaya çıktığını belirterek, "Sanık çamur at izi kalsın, düşüncesiyle hareket etmiştir Cinayeti tasarlamıştır. Yurt dışına kaçamayacağını anlayınca polise teslim olmuştur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Şoförün de olaya yardım eden olarak cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Barış Aslan, olaya ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Tutuklu sanık Gozal Damirov da bir diyeceği olmadığını söyledi.

Diğer sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, sanık Gozal Damirov'a önce, "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olduğundan müebbet hapis cezası verdi.

Eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşılan sanığın cezasını 18 yıla indiren mahkeme, sabıkasız oluşu ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alıp takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürdü.

Mahkeme, sanık Damirov'u ayrıca "ruhsatsız silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

Toplam 17 yıl 1 ay hapisle cezalandırılan sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Diğer sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini, bu suçların sanık tarafından işlediğinin sabit olmadığını belirten mahkeme, Aslan'ın beraatine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin sanık Gozal Damirov'un "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un ölümüne ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

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