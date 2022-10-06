Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede

06.10.2022 16:11
Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde ele geçirilen 360 kilo kubar esrar ve 354 kök Hint keneviri olayıyla ilgili gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde ele geçirilen 360 kilo kubar esrar ve 354 kök Hint keneviri olayıyla ilgili gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğanca Mahallesi'nde S.K.'ye ait eve düzenlenen operasyonda, evin çatı katında 360 kilo kubar esrar, mısır koçanları içine gizlenmiş 354 kök (boyları 3-4 metre) kenevir bitkisi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 450 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti şüphelileri S.K.(33), S.K, E.K. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede - Son Dakika
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