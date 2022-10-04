Son dakika gündem: BAHÇESİNDEKİ ÇALILARI ATEŞE VERDİ, ALEVLER KONTROLDEN ÇIKINCA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: BAHÇESİNDEKİ ÇALILARI ATEŞE VERDİ, ALEVLER KONTROLDEN ÇIKINCA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

04.10.2022 18:20

Son dakika haberleri... MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesindeki çalıları toplayıp yakan Mehmet Özdemir (76), yangının kontrolden çıkması üzerine; müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesindeki çalıları toplayıp yakan Mehmet Özdemir (76), yangının kontrolden çıkması üzerine; müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Çamlıyayla Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, evinin bahçesinde bulunan çalıları bir araya topladı. Özdemir, çalıları yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler, geniş alana yayıldı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de Özdemir'e müdahalede bulundu. Hastaneye sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Özdemir, Kalp Krizi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAHÇESİNDEKİ ÇALILARI ATEŞE VERDİ, ALEVLER KONTROLDEN ÇIKINCA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BAHÇESİNDEKİ ÇALILARI ATEŞE VERDİ, ALEVLER KONTROLDEN ÇIKINCA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Son Dakika
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