Son Dakika | Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

02.07.2022 10:00

Gelen son dakika haberine göre Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki A.C.K. sırtından ve bıçaklarından olmak üzere 4 yerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.

A.C.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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