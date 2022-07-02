Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki A.C.K. sırtından ve bıçaklarından olmak üzere 4 yerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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