Üye Girişi
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu

28.11.2021 19:01

Gelen son dakika haberlerine göre Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu Aksaray emniyeti çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri aldı Aksaray'da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran şahıs elindeki tüfekle kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması...

Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu

Aksaray emniyeti çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri aldı

AKSARAY - Aksaray'da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran şahıs elindeki tüfekle kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması üzerine tüfeği önce tüfeği polise doğrulttu, sonra da boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bölgedeki tüm yolları trafiğe kapattığı olayda şüpheli 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu elindeki tüfekle polis aracına binerek teslim oldu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 846 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden kavga nedeniyle husumet bulunan Muhammet Tuğrul Ç. ile Mehmet O. konuşmak için bir araya geldi. Buluştuktan kısa süre sonra tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet O. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Tuğrul Ç.'ye ateş etti. Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhammet Tuğruy Ç. yere yığılırken, tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mehmet O. isimli şüphelinin peşine düştü. Mehmet O. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede Atatürk Bulvarı üzerinde bulundu. Elindeki tüfekle yakalanacağını anlayan Mehmet O. gözaltına alınmamak için tüfeği boğazına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede çok sayıda vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle polis ekipleri civardaki tüm yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada Mehmet O.'nun bir ara elindeki tüfeği polislere doğrultmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen tüm ekipler çelik yelekler giyerek bölgeyi adeta abluka altına aldı. Birçok polis ekibi uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlarken, sivil polis ekipleri de her hangi bir olumsuzluğa karşı silahlarını çekerek olaya müdahale etti. Polis ekipleri Mehmet O.'nun elindeki tüfeği bırakması ve teslim olmasını istedi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmayan Mehmet O. boğazına dayadığı tüfekle ara sokaklara girerek polis ekiplerini zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat polis ekiplerine direnen Mehmet O. elindeki tüfekle polis aracına bindi. Bu sırada polis memurları Mehmet O.'nun elindeki tüfeği almayı başardı. Mehmet O. polis aracıyla hızla olay erinden uzaklaştırılarak önce sağlık raporu için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ardından da İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aksaray emniyetinin geniş çaplı inceleme ve araştırma sürdürdüğü olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu
Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu

İntihar, Aksaray, Polis, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor 19:43 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var

Son Dakika Haberleri
19:56 Siyaset, spor ve iş dünyası Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı sonrası peş peşe paylaşımda bulundu
19:43 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor
19:42 Hayatı başarılarla dolu Mustafa Cengiz'in başkanlık dönemi
19:21 Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam edecek
18:46 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
Siyaset, spor ve iş dünyası Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı sonrası peş peşe paylaşımda bulundu Siyaset, spor ve iş dünyası Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı sonrası peş peşe paylaşımda bulundu         
19:56
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı         
17:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 20:04:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bir kişiyi tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği önce polise sonra kendine doğrulttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement