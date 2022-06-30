Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanağın ardından önceki gün Şimşirli Deresi taştı. Dereye yakın bölgede bulunan Karaçomak ve Tekirler köyü arasındaki alanda, Metin ve Yusuf Sarıhan'a ait alabalık üretim çiftliklerini su bastı. 2 işletmede, aralarında yavru balıkların da bulunduğu yaklaşık 410 bin alabalık sel sularına karışarak kayboldu, işletmelerde hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Taşkesti, Mudurnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bolu'da 410 bin alabalık sel sularına karıştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.