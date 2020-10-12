Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı - Son Dakika

Bakiye Uslu, jandarmaya saldırgan köpek ve sahibi Hasan Türkay hakkında şikayette bulundu.

Bozcaada ilçesi Kocamış Deresi mevkisinde yaşayan Bakiye Uslu'nun bahçesine giren Kangal kırması köpek, tavukları öldürdükten sonra eve girdi. Köpek, torunlarını korumak isteyen Bakiye Uslu'yu ısırdı. Uslu, köpeğin sahibi Hasan Türkay'dan şikayetçi olurken, köpeğin hala bahçede bağlı durması ve işlem yapılmamasına komşular tepki gösterdi.

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