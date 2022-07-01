Son dakika haberi: Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

01.07.2022 11:26
Son dakika haberi: Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Askerler ve belediye ekipleri de apartmanların zemin katlarındaki çamurları dışarı çıkarmak için çalışıyor.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Bozkurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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