Son dakika haberi | Burak Mahallesi'nde Yeni Pazar yeri - Son Dakika

Son dakika haberi | Burak Mahallesi'nde Yeni Pazar yeri

Son dakika haberine göre Burak Mahallesi'nde yapımı devam eden ve toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yeri inşaatını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İnşallah en kısa sürede, bayramdan sonraya yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak" dedi.

Burak Mahallesi'nde yapımı devam eden ve toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yeri inşaatını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İnşallah en kısa sürede, bayramdan sonraya yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak" dedi.

KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim


Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar alanlarını fonksiyonel olarak daha kullanışlı hale getirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu çok sayıda pazar yerinin yanı sıra ilçeye yeni pazar yeri alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Burak Mahallesi'ne yapılan pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi, yapıyla ilgili bilgi aldı. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte incelemede bulunan Rıdvan Fadıloğlu, Burak Mahallesi'ndeki pazar yerinin toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Pazar yeri içerisinde; zabıta kontrol odası, mescit ve bay-bayan WC bulunacağı bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, pazar yerinin yanında 120 araçlık otopark alanı da yer alacağını kaydetti.


Temiz ve nezih ortamda alış veriş


Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:


"Şehitkamil Belediyesi olarak Gazikent bölgesinde Burak Mahallesi ve Belkıs Mahallesi arasında olan bölgede vatandaşlarımızdan pazar yeri talebi vardı. Tabi çok önceden bu yeri planladık ama uzun süren bir mahkeme süreci oldu. Bu bölgedeki mahkemeyle ilgili çalışmalar tamamlanınca hemen devreye girdik ve yapım faaliyetlerine başladık. İnşallah en kısa sürede, bayramdan sonraya yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak. İnkişaf etmiş olan mahallelerimizde yoğunluk, nüfus yoğunluğu arttığı müddetçe gelen talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Şehitkamil'de şu anda 12 tane çelik çatılı pazar yeri var. İnşallah burası, 13'üncüsü olacak. Tabi bunları her noktaya yapmak istiyoruz ama her noktada otopark problemi olduğu için otopark problemini çözmediğimiz yerde pazar yeri düzenlemesi yapamıyoruz. Şu andaki bulunduğumuz yerin iki tarafında da yine otoparklarla rahatlıkla ulaşabilecek, yine ulaşım aksı olarak ana arterin üzerinde vatandaşlarımızın gelebileceği bir nokta. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Burak Mahallesi'nde Yeni Pazar yeri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
14:19
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 18:29:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Burak Mahallesi'nde Yeni Pazar yeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]