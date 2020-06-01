Son dakika haberi: Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi

Son dakika güncel haberi... Bursa'da sokağa çıkma yasağı uygulamalarında yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta 80 bin ton asfalt dökerek ana yolları yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme öncesi uygulanan son sokak kısıtlaması çerçevesinde de köprülü kavşaklardaki köprü birleşim noktalarının bakımını yapıyor.

Son dakika haberi: Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi, System.String[]

Bursa'da sokağa çıkma yasağı uygulamalarında yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta 80 bin ton asfalt dökerek ana yolları yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme öncesi uygulanan son sokak kısıtlaması çerçevesinde de köprülü kavşaklardaki köprü birleşim noktalarının bakımını yapıyor. Sokak kısıtlamalarını fırsat bilip Bursa caddelerine serdikleri asfalt ile ulaşıma konfor getirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sürüş rahatlığını şehir merkezindeki köprülü kavşaklarda da sağlamak için geniş çaplı çalışma yaptıklarını söyledi.


İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü sebebiyle müdahale etmenin mümkün olmadığı bütün ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarıyla yolları daha konforlu hale getirdi. Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere - Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi. Sadece sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.


Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren Türkiye genelinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi normalleşme öncesi uygulanan son sokağa çıkma yasağını da en iyi şekilde değerlendirdi. Ana arterlerdeki köprülü kavşaklarda zaman içinde yıpranan köprü bağlantı noktaları yapılan çalışma ile daha konforlu hale getirildi. Hizmete açıldığı 2006 yılından bu yana yoğun olarak kullanılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı köprülü kavşağında köprü birleşim derz detayları yıllar içerisinde araç kullanımına bağlı olarak deformasyona uğrarken, malzeme yapı yorgunluğuna bağlı olarak asfalt çökmeleri oluşmuştu. Sürüş konforu ve emniyet açısından ciddi riskler taşıyan bu durum yapılan çalışmalarla ortadan kaldırıldı. Dünya üzerinde yapılan yeni teknolojiler ile kaliteli yollarda kullanılan "visko elastik bağlayıcı epoksi ve bitüm esaslı derz dolgu sistemleri" ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde derz yenilene çalışması tamamlandı.


Trafik peyderpey rahatlayacak


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı köprülü kavşağında yapılan çalışmaları inceledi. 2-2.5 aylık sokak kısıtlamalarını fırsata çevirdiklerini ve ana arterlerde kapsamlı bir asfalt-yol düzenleme mesaisi uyguladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, sıranın köprülü kavşaklara geldiğini ifade etti. İlk günden itibaren ulaşımı birinci öncelik olarak gördüklerini ve bu doğrultuda adımlar attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Bursa trafiğini rahatlatacak düzenlemelerin zaman içerisinde peyderpey hizmete gireceğini vurguladı. Ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak için ufak gibi gözüken fakat işlevde önemli faaliyetleri bir bir devreye aldıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Şu anda bulunduğumuz alan, Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Burada zaman içerisinde köprü ve yol eklerinde, derz boşluklarında sürüş kalitesini olumsuz etkileyen durumlar oluştu. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, onlarla alakalı çalışmaları tamamlıyoruz" dedi.


Başkan Alinur Aktaş, köprü tadilat işlerinde 'visko elastik bağlayıcı epoksi ve bitüm esaslı derz dolgu sistemleri' denilen yeni bir tekniği denediklerini açıkladı. Aşınmaya dayanıklı bu yöntemi daha önce Yunuseli Alman Kanalı'nda uyguladıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Şimdi bu sistem, Fatih Sultan Mehmet köprüsüne geldi. Daha sonra da Demirtaş, Hacıvat, Balıklıdere, Deliçay ve BUTTİM köprülü kavşakları ile tamir ihtiyacı hissedilen diğer bölgelerde hayata geçirilecek. Yepyeni, elastik bir malzeme. Sürüş kalitesini etkilemeyen, uzun yıllar sağlıklı şekilde hizmet verecek vasıfta. Bu konuda ciddi şikayetler alıyorduk. İnanıyorum ki yarından itibaren hem görsel hem de sürüş kalitesi anlamında güzel bir sonuç verecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Köprüleri de daha konforlu hale getirecek çalışma, Demirtaş, Hacivat, Balıklıdere, Deliçay ve Buttim Köprülü kavşakları ile tamirat gerektiren tüm şehir içi yollarda uygulanacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Köprülü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi         
17:18
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:24:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]