Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü - Son Dakika
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Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü

09.05.2022 09:30

Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü Kasap dükkanında çıkan yangın 15 iş yerini küle çevirdi, 5'ine kısmi zarar verdi Yangın faciasının yaşandığı çarşı havadan görüntülendi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezinde çıkan ve 15'inin yandığı, 5'ninde kısmı zarar gördüğü çarşı yangında drone...

Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü

Kasap dükkanında çıkan yangın 15 iş yerini küle çevirdi, 5'ine kısmi zarar verdi

Yangın faciasının yaşandığı çarşı havadan görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezinde çıkan ve 15'inin yandığı, 5'ninde kısmı zarar gördüğü çarşı yangında drone ile havadan çekilen görüntü yaşanan faciayı gözler önüne sererken, çevre esnafı iş yerinden eşyalarını kurtarmaya polis ile mahalle ve çarşı bekçileri yardım etti.

Yangın, Bolvadin ilçe merkezindeki çoğunluğu ahşap yapılardan oluşan çarşıda meydana geldi. saat 05.00 sıralarında bir kasapta çıkan yangın kısa sürede çevresindeki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangının ardından bölgeye Bolvadin ile birlikte Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildiği. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınabildi. İkişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Yangının çıktığı bölgede dükkanları bulunan esnaflar ise alevler işyerlerini sarmadan içerdeki eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Esnafların eşyalarını taşımalarına Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ile mahalle ve çarşı bekçileri de yardım etti.

"Yangında 20'ye yakın iş yerimiz kullanılamaz hale geldi"

Yangının ardından bölgeye gelen Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ise incelemelerde bulunarak, yangına müdahale eden ekiplerden bilgiler aldı. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, "Yangında 20'ye yakın iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. En büyük tesellimiz ise can kaybının olmaması. Çevre ilçelerden itfaiye takviyesi yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız, esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Öte yandan, yangının çıktığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, itfaiye ve polis ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü
Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü - Son Dakika


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