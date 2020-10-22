Son dakika haberi... Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü
22.10.2020 12:21
Son dakika haberi: ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Ümit Topalahmetoğlu (40), yaşamını yitirdi.
ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Ümit Topalahmetoğlu (40), yaşamını yitirdi.
Şabanözü ilçesinde yaşayan Ümit Topalahmetoğlu, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Dallar arasındaki elektrik tellerine temas eden Topalahmetoğlu, akıma kapıldı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Topalahmetoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Şabanözü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topalahmetoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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